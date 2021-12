El estreno de ‘Luz de esperanza’ nos ha dejado con el corazón encogido. Bahar es infeliz e ignora que la familia con la que vive no son sus verdaderos padres. Mientras, sus progenitores tampoco han conseguido ser felices durante todos estos años, pensando que su hija falleció al poco de nacer. La actuación de la jovencísima actriz nos ha dejado con la boca abierta, pero ¿Cómo es ella fuera de cámaras? Conocemos a Isabella Damla Guvenilir, la actriz que da vida a Bahar.

Isabella Damla Guvenilir nació el 18 de enero de 2009 en Nueva York. Es hija de una familia de empresarios que vive entre la gran metrópoli americana y Estambul. Su primer trabajo como actriz lo consiguió con tan solo cuatro años y la historia es de película. Su familia se trasladó al país otomano para asistir a una boda en la que uno de los invitados era un productor audiovisual. Los rasgos angelicales de la pequeña encandilaron al productor y así surgió su primer gran proyecto, que le ha llevado a conseguir fama mundial. “Tenía 5 años y no sabía nada. Sentía que estaba jugando", confesó años después en una entrevista.

Sin embargo, pese a la pronta incorporación de Isabella al mercado laboral, sus padres tienen muy claro que la prioridad son los estudios, donde hasta ahora ha obtenido grandes resultados. Las horas que pasa grabando en el set no coinciden con su horario escolar y su jornada laboral es reducida al mínimo imprescindible. En cuanto a las redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, es su hermana mayor, Nazlı Güven, quien las maneja.

Aunque en su primer trabajo no era realmente consciente de lo que estaba haciendo dada su juventud, en la actualidad tiene claro que se quiere dedicar a la actuación toda su vida. Si el plan principal fracasa, su segunda opción tampoco se aleja mucho de los sets de rodaje, le encantaría ser directora.

Como actriz le gusta ser cumplidora. No llega nunca tarde a las grabaciones y considera que es disciplinada, divertida y responsable. Su familia suele acompañarla al set, excepto su padre, al que no le gusta asistir. El mayor sacrificio que haría para conseguir un papel sería cortarse la larguísima melena que tanto la caracteriza.

Por si no fuera poco compaginar sus estudios y su trabajo, Isabella también es Youtuber. Su canal cuenta con 200 mil suscriptores y en sus videos cuenta sus rutinas escolares, hace retos con su familia y amigos, graba sus viajes y deja constancia de los entresijos en los sets de rodaje. Lo que está claro es que esta pequeña actriz ha nacido para estar delante de las cámaras y le espera un futuro de lo más prometedor.

