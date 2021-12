Ipek se pone enferma mientras cuida de Bahar, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

Al ver acercarse a Ipek al precipicio, Bahar corre hacia ella. La niña impide el fatal desenlace pero tendrá que dar explicaciones a su verdadera madre sobre qué hace a esas horas lejos de la mansión. La pequeña le cuenta su sufrimiento. "Mamá me grita muchísimo. Siempre está enfadada. Mi papá es el único que me quiere en el mundo. Ella no me quiere. ¿Me puedes llevar con él? Me da igual no salir. ¿Me llevarás con él? Se pasa el día riñéndome. No quiero volver con ella", le dice la pequeña.