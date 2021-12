Bahar sobrevive en la calle tras ser abandonada por su madre, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

Ömer ha puesto en marcha su venganza y ya es dueño de la mansión

Tras la detención de su padre, la vida de Bahar se complica aún más con el abandono de su madre. "Di que han metido a tu padre en la cárcel y que no tienes donde quedarte", le dice su madre a las puertas de los servicios sociales y antes de echarla de malas maneras del coche. En el próximo capítulo de 'Luz de esperanza', la pequeña Bahar, muerta de frío y hambre, tendrá que buscar la forma de salir adelante.

El encuentro de Ipek y Ömer

Once años después de su divorcio y la muerte de su hija, Ömer e Ipek se reencuentran en el cementerio, donde el empresario escucha el triste discurso de su exmujer. "Mi querida hija, una vida truncada. Marchitarme como estas hojas sería mi recompensa pero no lo han permitido. No quieren dejarme sola. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Ojalá pudiera abrazarte y enfrentarme al mundo contigo. Dejaste sola a tu madre. He aceptado casarme para que mi familia sea feliz. He aceptado hacerlo muy a mi pesar. Esa será la cruz con la que tendré que cargar. No tenía otra salida", dice frente a la tumba de su madre, que se ha visto obligada a aceptar la proposición de matrimonio.

En plena confesión ante su inminente boda se ha producido el reencuentro con su exmarido. "Ömer, ¿de verdad eres tú? Dijimos que sería para siempre y he intentado cumplir mi promesa", le ha dicho nerviosa y tratando de ocultar su anillo de compromiso. Y es justo en ese momento cuando recibe la cruel respuesta de Ömer. "No soy Ömer. Soy los restos del hombre al que conociste como Ömer. La Ipek que conocí era otra persona. Enamorada, inocente, que creía y confiaba en mí hasta el final. No me importa que tengas otro anillo en el dedo. Puedes vivir con quien te plazca. Te enterré en lo más hondo. Para mí estás en una tumba, igual que tu hija. En una tumba vacía y sin nombre", le dice destruyéndola por completo.

La venganza de Ömer

La venganza ya está en marcha y todo se acelera. El mismo día de la boda de Ipek con Mahmut, Ömer se presenta en la mansión y asesta el primer golpe a Halil. La mansión de la familia ya es suya. Una noticia que caerá como un jarro de agua fría para todos, especialmente para Ipek, que intenta que su exmarido comprenda los motivos que la llevaron a actuar de la forma en la que lo hizo en el pasado. "Hay cosas que no sabes".

Neslihan, acorralada

Después de comprobar que la pequeña Melek (Bahar) sigue viva y que el reencuentro entre madre e hija ya se ha producido, a Neslihan no le ha quedado más remedio que ceder y entregar a Kadir el dinero. "Nunca vi a mi hija como un medio de chantaje. Bahar me cambió la vida. Si quisiera chantajearte lo habría hecho hace años y no lo hice. Pero tranquila, no volverás a verme", le dice Kadir, que logra el dinero que necesita para saldar sus deudas. Sin embargo, el padre de Bahar comete un grave error. Tras perder el dinero en una partida de cartas, acaba acuchillando a un hombre y es llevado a comisaría.

Desesperado volverá a contactar con Neslihan. "Ayúdame por última vez. Acoge a mi familia hasta que salga. Te delataré. No tengo nada que perder pero tú sí. Si todo sale a la luz, irás a la cárcel. Haz lo que te digo o Ipek se enterará de todo". ¿Acabará viviendo la pequeña junto a su madre?

