Bahar estrecha su relación con Ipek, su verdadera madre, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

Después de varias horas vagando por la calle, la vida de Bahar y su familia cambia repentinamente. Tras las amenazas de Kadir, a Neslihan no le queda más remedio que acoger en su casa a su mujer y las niñas. "¿Cómo voy a meter a la familia de Kadir aquí?", se dice mientras planea la forma de echar a una de las sirvientas que tienen en la mansión y que ellas ocupen su lugar. Sin embargo, tener un techo donde dormir no garantizará el bienestar de la niña. Bahar sigue sufriendo los desprecios de su madre, que la echará a la calle por no contarle un secreto.