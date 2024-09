"¡ Soy donante de leche materna ! En el audio os explico el motivo y el por qué… pero aquí va el cómo", ha comenzado diciendo la actriz antes de dar cuenta sobre el proceso que ha tenido que seguir: "Pedir cita (de un día para otro), entrevista personal para ver que cumplo los requisitos: pues no fumadora, no medicada… y ausencia de ciertas enfermedades; explicación de todo el proceso de extracción y demás; analítica; y a casa con todo el material ( sacaleches y todos los artilugios esterilizados ). Por cierto… las recogidas se hacen a domicilio, pactando horas previas, y con todas las facilidades del mundo".

Además, fiel a su naturalidad, Castro también ha querido reflejar que, en todo este proceso, también ha tenido "agobios": " Mi agobio era no tener suficiente, para Emma y para más… Pero como bien me explicó la doctora, nuestras referencias en ml son erróneas…. Porque aún yo dando botecitos, por ejemplo de 30 ml, muchos de estos bebés se sacian con un simple mililítro, así que imaginaos".

En el texto que acompaña su audio, la actriz ha dicho que su objetivo de visibilizarlo no es otro que la falta de "información al respecto" y porque "no hay tantas donantes": "Mamás con lactancia establecidas, con algo de excedente, sanas… y que quieran, o simplemente que sepan que esto exista. ¿Lo que más me impresionó…? Que alguna de las donantes, son mamás en fase de duelo, que han perdido a sus bebés… Y en medio de ese dolor, se sienten más en paz , donando su leche para que otros bebés sí puedan salir adelante. Ayer conocí a muchos… entre ellos a Mikel, que hace un mes vive enganchadito a muchas máquinas, llenito de amor, y de leche materna de otras mamis".

Además del texto que ha escrito donde ha explicado el paso a paso para hacerse donante, la actriz ha contado el motivo por el que ha hecho pública esta decisión: "Hace falta muchas y porque así me lo han pedido. Desde hace un tiempo que ya quería colaborar después de visitar la unidad de neonatos del Hospital 12 de octubre, ahora es que tengo que hacerlo. Esas personitas de poco más de 500 gramos que se agarran a la vida, y ella, en cierta medida, les entra a través de la lechita de otras mamás -porque las suyas propias no tienen o no pueden o, simplemente, pues no se da el caso-. Así que por ellos, mililitro a mililitro, por poquito que os parezca, para ellos es magia".