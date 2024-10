Desde entonces, la deportista no ha dudado en contar en su cuenta personal cada paso que ha dado en la aventura y el reto más importante de su vida: la maternidad. Tras la llegada al mundo de su pequeña, la de A Coruña se abría en canal como nunca y también relataba todos los cambios que había vivido desde entonces, como su relación con Benjamin Compaoré, con el que pasó por el altar hace justo un año. "Puedo llegar a entender que haya parejas que se vean afectadas con la llegada de un hijo, pero no es nuestro caso. "Nuestra relación es lo más valioso que tenemos y hacemos mucho hincapié en dedicarnos momentos de calidad y divertirnos juntos. No somos la relación perfecta, porque eso no existe, pero tenemos una relación muy bonita y sana (...). Cuántos más niños tenemos en casa, más cariñosos y románticos somos".