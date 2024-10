Aunque todavía se desconoce el sexo del bebé que está esperando (puede que la pareja ya lo sepa y no hayan querido desvelarlo), ya ha pensado en varias opciones de nombre para su tercer hijo y ha querido compartirlas con todos sus seguidores. "Si es niña me gustan África y Catalina. Si es niño, Marcos o Nicolás" , ha dicho Lourdes, que ha asegurado que le gustaría que fuera una niña.

No sabemos si Francisco Rivera comparte con su mujer estas opciones o si finalmente alguno de estos nombres será finalmente el elegido para el nuevo miembro de la familia, pero Lourdes ha querido defender sus elección cuando uno de sus seguidores le ha asegurado que África "suena a gitana". Ante este comentario, la diseñadora ha demostrado que eso no le importa si su niña tuviera el arte de este pueblo. "Jajaja, en serio, a mí nada en absoluto. Pero vamos, si es niña y se llama así ojalá tenga el arte y la sensibilidad que tienen ellos", ha asegurado.

Por último, Lourdes Montes ha asegurado que es una mujer muy feliz. Siempre lo ha sido. "No recuerdo ninguna etapa de mi vida en la que no lo haya sido", les ha contado a todos sus seguidores.

Por último, se ha definido como una mujer muy familiar y amiga de sus amigas. "No me gustan los conflictos. Intento hacer sentir bien a las personas que me rodean, soy bastante casera pero a la vez muy activa. Me gusta hacer cosas y sobre todo me encanta aprender. Odio perder el tiempo", ha finalizado diciendo la mujer de Francisco Rivera.