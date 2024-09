Lucía Rivera, sobre el embarazo de Lourdes Montes y su tío Fran: "No sabía nada"

Lucía Rivera habla por primera vez sobre su nueva ilusión, Fernando Wagner

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera admite que ya ha habido presentación oficial con sus padres

También se ha pronunciado sobre el embarazo de su tío Fran Rivera y Lourdes Montes

Lucía Rivera asistía ayer al evento celebrado por la firma de cosméticos NARS, donde hizo saber que se encuentra en un buen momento de su vida. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera posó con un vestido largo de color marrón y solapas en el cuello, y no habló solo de su carrera y proyectos de futuro, sino también de su felicidad personal. Una felicidad que confirmó hace unas semanas a través de sus redes sociales, y que tiene nombre y apellido: Fernando Wagner, un broker de Mallorca.

Lucia Rivera presenta a su novio a sus padres

Lucía ha hablado sobre esta nueva etapa, asegurando que tanto Blanca como Cayetano ya han conocido a su nueva ilusión. "Estuve en el Algarve con mi padre y Fernando también. Ahí fue la presentación oficial", ha confesado la influencer dejando ver su alegría y tranquilidad al respecto. Mientras que a su madre la conoció en una boda a la que ambos también asistían.

La expareja de Marc Márquez se mostraba muy abierta al hablar de su nueva ilusión: "Es muy humilde, igual que yo, y además tenemos el mismo sentido del humor. Para mi es fundamental la educación y el buen trato y en eso no tenemos el más mínimo problema. No hay celos y estamos muy bien", ha contado Lucía durante el evento. También admitía que para ella la mala educación es algo que no soportaría jamás. "Si me tratas a mí bien pero al resto no, te dejo", ha expresado. Además, confesaba también que tras sus otras experiencias en el pasado, se había dado cuenta de qué es lo que necesita en su pareja: "Necesito que tenga una profesión fuera de lo mío para poder estar tranquila". Por esta misma razón, ha contado que siempre le han gustado los "chicos muy normales", sin embargo, no sólo depende de eso: "Que después haya salido bien o mal es por las circunstancias, eso no es cuestión de que no eran normales".

La reacción de Lucía Rivera al embarazo de su tío Fran

El pasado sábado, Fran Rivera y Lourdes Montes anunciaron que están esperando su tercer hijo en común. En este encuentro con la prensa, los compañeros de Europa Press le han preguntado a la modelo si había tenido oportunidad de felicitar a su tío, hermano de su padre Cayetano. La joven, más sincera que nunca, ha evitado hacer comentarios porque no tenía claro que la noticia estuviese confirmada. "Sí, lo han dicho ellos", le adelantaban los reporteros. "Ah, pues entonces sí, enhorabuena. Es que no sabía nada. Me acabo de enterar por vosotros. No veo ni redes ni prensa ni nada, yo miro lo mío", ha dicho.

Los planes de futuro de Lucía y Fernando

"Esto es un comienzo", ha empezado a decir la hija de Cayetano Rivera cuando le han preguntado si tenia planes de irse a vivir con él. Lo cuál la ha llevado a confesar que le da "pereza" pensar en temas de bodas, fechas o maternidad. "No tengo prisa, obviamente la maternidad es algo que me gustaría, pero ni sé si voy a poder, cuesta mucho tener hijos. Tengo un trabajo que no me permite bombo", explica a los medios.