El proceso de dejar el pañal es un hito importante tanto para los padres como para los niños. Sin embargo, no siempre es un camino fácil y, a menudo, como ocurre con otras rutinas nuevas como el destete, puede llevar más tiempo de lo esperado. Si sientes que tu peque no se acostumbra a dejar el pañal y te preguntas qué hacer, no estás sola. En primer lugar, es fundamental que recuerdes que cada niño es único y tiene su propio ritmo de desarrollo. No hay una edad exacta para dejar el pañal, pero en general, los niños comienzan a estar listos entre los 18 meses y los 3 años. Algunos muestran señales de estar preparados antes, mientras que otros pueden tardar más.