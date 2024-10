¿Vas a tener una niña y aún no sabes qué nombre ponerle? Si es así, esto te interesa. En Reino Unido se ha llevado a cabo una investigación para saber cuáles son los nombres de niña más bonitos del mundo y, de los 50 resultantes, nada más y nada menos que 17 son españoles. Para llegar a esta conclusión se ha realizado una encuesta, elaborada por Bodo Winter, profesor asociado de lingüística cognitiva en la Universidad de Birmingham, y una marca de productos de bebé llamada My First Years.