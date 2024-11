El alimento que deberían comer 4 veces a la semana los niños, según Harvard

En The Nutrition Source de la plataforma The School of Public Health de Harvard T.H. Chan destacan que esta legumbre ha sido protagonista de muchos trabajos de investigación en los que se han demostrado sus beneficios para la salud. Las lentejas son una excelente fuente de proteínas vegetales, de fibra, de vitaminas (ácido fólico) y de minerales indispensables para el funcionamiento del organismo como el hierro, el potasio, el manganeso o el zinc.