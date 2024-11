Isa Pantoja y Asraf Beno toman una decisión sobre su primer hijo en común: "Lo importante es saber lo que está bien"

A este segundo embarazo, que llega once años después de su primera maternidad , Isa Pantoja se enfrenta "con mucha ilusión" . La joven quiere hacer "lo mismo" que hizo con su primer hijo, Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla , pero sí que tiene claro, en base a su experiencia, que no quiere darle chupete o alguna cosa más que ha valorado con el paso de los años.

"Con este bebé Asraf quiere poner la cuna de colecho al lado de nuestra cama, quiere que esté a su lado. Yo no quiero, pienso que se tiene que acostumbrar a dormir en su cuna, no me importa levantarme", ha contado sobre esas primeras opiniones relacionadas con la crianza.