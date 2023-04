Cuando Ana llegó de nuevo al hospital, sus hermanas estaban esperándola en la recepción. Cabe recordar que todo esto ocurrió en pleno confinamiento, por lo que Amalia y Celia García Obregón pudieron desplazarse de Madrid a Bacelona con un permiso especial que les concedió el hospital. "Lo lamento muchísimo, Ana, pero ya no hay nada que hacer", le dijo el doctor. Aless Lequio estaba "sufriendo mucho" y el especialista en oncología le pidió iniciar esa misma noche la sedación. "Su voz me empezaba a llegar desde muy lejos y me desplomé como una frágil muñeca de porcelana, cuyos pedazos rotos chocaron con el suelo a pesar de que Alessandro me sujetaba fuerte. El doctor me acababa de arrancar con sus manos el corazón", recuerda la actriz.