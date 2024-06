Anabel Pantoja desvela el motivo de su embarazo a los 38 años: "Cada vez hay más problemas"

Anabel ha compartido en su perfil público un vídeo en el que ha querido entrar en más detalle sobre su estado: “Mi sentimiento de ser mamá no era. Siempre he estado con peques cercanos, tanto mis sobrinos como los niños de mis amigas, que he amado, que he cuidado y he querido, pero nunca que fuera mío. Siempre pienso eso, que tengo que viajar, tengo que descubrir sitios, que no me puedo morir sin ver este sitio… No fiesta, simplemente conocer y demás y tener mi independencia”, ha comenzado explicando.