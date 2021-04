¿Qué son las arañas vasculares?

¿Por qué aparecen las arañas vasculares?

¿Cómo prevenir las arañas vasculares?

Especialmente durante la gestación, habrá que cuidar mucho la salud y habrá que evitar c ambios bruscos de frío-calor o la exposición excesiva al sol. De esta manera, se podrá reducir el riesgo de padecer esta complicación. También, será recomendable seguir una serie de consejos para evitar su aparición.

Tratamiento para las arañas vasculares

Respecto al tratamiento, la mayoría de mujeres no necesitarán uno específico, ya que desaparecerán por sí solas tras el parto. En el caso de que esto no suceda, siempre se podrá optar por tratamientos de medicina láser o electrocoagulación, aunque se aconseja llevarlos a cabo cuando la mujer decidida no quedarse embarazada. Entre los principales tratamientos estéticos que nos podemos encontrar, los más populares son la escleroterapia, el sistema de sellado o los tratamientos láser percutáneos.