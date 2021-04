Beatriz Luengo y Yotuel presentan a su hija Zoe"Bienvenida, mi hermosa mestiza"

“Zoë (Greek: ζωή) origen griego, significado “Vida”. Bienvenida mi hermosa mestiza” , era el título que acompañaba a esta preciosa instantánea de la recién nacida, que aparece arropada por un manto rosa y durmiendo plácidamente. “11.04.2021 Gracias a todos por el cariño” , agradecía a todos el apoyo y las felicitaciones recibidas desde que se hiciera pública la noticia. Seguidores y amigos de la pareja no han tardado en reaccionar a este post, dando la bienvenida a la niña y resaltando su belleza. “Felicidades familia”, les daba la enhorabuena Tamara Gorro . “No sabes lo bendecida que eres aún. Felicidades a los 4”, le daba la enhorabuena de esta forma Elena Tablada a la pareja. “Ayyyy, qué mordisco le voy a dar en cuanto pueda”, exclamaba emocionada la influencer Madame de Rosa.

La compositora de la versión feminista de ‘Hawái’, el sonado hit de Maluma, tranquilizaba a sus seguidores la pasada semana y aclaraba el motivo de su desaparición en redes. “Me mandaron reposo hace dos semanas. La bebé está ya a punto de salir. Perdón por mi ausencia, pero no doy más”, desvelaba el motivo de su ausencia en una historia de Instagram en la que enseñaba únicamente su mano. “Os mando un abrazo y mucho amos. Gracias por vuestros mensajes. Yo también os echo de menos”, reconocía. El pasado mes de diciembre, cuando anunció en exclusiva a través de su revista de cabecera la buena nueva, manifestó que los primeros meses de gestación tampoco fueron fáciles: “Han sido meses difíciles, con náuseas y el estómago fatal [...] he grabado muchos bailes aguantándome para no vomitar".