Blanca Suárez, sobre sus planes de ser madre: "Me llevan haciendo la pregunta desde que tenía 18 años"

La actriz considera que la cuestión está en si permites que esas opiniones de los demás sobre ti “se te queden siempre en la cabeza” o decides pasar página y “desecharlas”. Pero no siempre es fácil. Con más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales, Blanca Suárez suscita mucho interés, y más aún su vida privada, algo que le resulta “extraño”. “Hay gente a la que no conoces que dedica mucho tiempo a descubrir cosas íntimas sobre ti” , cuenta en el medio citado anteriormente.

Y una de las preguntas que le llevan haciendo desde que empezó en este mundo es sobre sus planes de ser madre, algo que considera que no es “agendable”. “Esta pregunta me la llevan haciendo desde que tenía 18 años y es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque a mí me encantaría tener familia, pero es que hay muchas mujeres y hombres que a lo mejor no quieren”, responde la actriz, que le parece “curioso” que la gente se sorprenda cuando una mujer dice que no quiere ser madre. “Es algo educacional que arrastramos de forma inconsciente”, asegura, confiando en que es algo que “entre todos cambiaremos”.