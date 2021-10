Tener sobrepeso, en general, no es beneficioso para la salud. Cuando esta situación coincide con un embarazo, antes de nada hay que consultar al especialista (ginecólogo, matrona, etc.) cómo puede afectar nuestro peso a la salud del bebé y la nuestra. Ellos mejor que nadie sabrán hacer una valoración realista y objetiva de qué medidas se deben tomar para garantizar el bienestar de la madre y su futuro hijo.

Por lo tanto, si bien no se trata conseguir una pérdida drástica de peso , sí que conviene controlar un aumento descontrolado y comenzar a cuidarnos de manera consciente. Para que puedas lograrlo, además de hablar con tu médico, aquí tienes los consejos necesarios para que el peso no se convierta en un problema durante estos meses tan importantes.

Este tópico es cosa del pasado. No se trata de que pases hambre, pero ni el bebé ni tú necesitáis que comas por doble, solo que te alimentes bien . Es decir, no tienes que aumentar la cantidad de comida. De hecho, es posible que para evitar molestias asociadas al embarazo , necesites comer menos, aunque lo hagas con más frecuencia.

Lo importante es, realmente, qué comes. Las verduras y las frutas no deben faltar en tu menú diario, del mismo modo que las proteínas saludables o las legumbres. Aplica el sentido común y evita los dulces y ultraprocesados, que solo perjudican tu salud y favorecen el aumento innecesario de peso.

Las cosas como son, los antojos están ahí y es muy difícil resistirse a ellos. Y, por lo general, no suelen ser antojos de manzanas, sino de patatas fritas, pizza o helado. Más vale que puedas sucumbir a ellos cuando no veas otra salida, pero que lo hagas de manera consciente. No pierdas la perspectiva de cuál ha sido tu alimentación a lo largo del día, asegúrate de que has tomado todos los nutrientes necesarios, y compensa con alimentos saludables esos pequeños excesos, por ejemplo, cenando verduras al vapor con un pescado o filete a la plancha.