La ansiedad y la culpa hacen su aparición en estos momentos, y hay que entender que es completamente normal. Pero no se puede ignorar lo que es inevitable, y si hay que volver al trabajo, debemos apostar por hacerlo de la mejor manera posible. Te contamos qué pasos debes seguir para gestionar la separación de tu bebé de la mejor manera posible para ambos.

Ser madre y sentir culpabilidad son dos conceptos que van de la mano más de lo que nos gustaría. Pero si de algo ha de servirnos saber que esto es así, es para no alimentar la sensación de culpa, y recordarnos que no es real. La vuelta al trabajo es inevitable, y una oportunidad para ir conciliando nuestra vida profesional con nuestra nueva vida como madres. Respira hondo, y no dudes de que eres capaz de hacerlo.