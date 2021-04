Antes de nada, y aunque no debería ser necesario, hay que aclarar que el embarazo es una decisión personal a la que tienes derecho, y que no debería repercutir de manera negativa en tu situación laboral. Para ponértelo más fácil, te contamos todo acerca de cuándo y cómo deberías comunicarle a tu empresa que estás embarazada.

No tienes obligación de comunicar tu embarazo

Esto no quiere decir que no sea aconsejable hacerlo, pero lo cierto es que no existe ninguna mención en la legislación laboral acerca de que sea obligatorio comunicar un embarazo, ya que se considera un hecho privado.

Casos en los que es necesario comunicarlo

En determinadas ocasiones, la decisión de comunicar el embarazo ha de hacerse de manera inmediata. Nos referimos a cuando tu trabajo puede suponer un problema de seguridad o de salud , tanto para ti como para el bebé. Si tu puesto de trabajo supone cualquier tipo de peligro, ya sea porque trabajas cogiendo peso, cerca de sustancias químicas o radiaciones, etc., la empresa ha de estar informada para aplicar la prevención de riesgos laborales y adjudicarte un puesto de la misma cualificación que el que desempeñas en el momento en el que confirmas que estás embarazada, pero que no suponga ningún riesgo ni para ti, ni para el bebé.

También puede ocurrir que tu médico determine que el embarazo es de riesgo y tengas que estar en reposo, algo que evidentemente debe saber tu empresa. Lo mismo ocurre cuando, aunque no sea necesario el reposo, recomiende que no cojas peso o te dé otro tipo de indicaciones que guarden relación con tu trabajo.

En qué momento es mejor comunicar el embarazo

Exceptuando los casos en los que, como hemos dicho antes, el puesto de trabajo pueda suponer un riesgo para la salud y en cuyo caso debe comunicarse cuanto antes, la decisión es tuya y habrás de tomarla en función de tus circunstancias personales. Del mismo modo que no estás obligada a decirlo, no hay un plazo establecido que indique cuándo debes hacerlo.

Es muy común esperar a que se cumpla el primer trimestre de embarazo para dar la noticia, ya que en esos primeros meses la posibilidad de una pérdida es mayor . Si esperas hasta entonces no deberías tener ningún problema. De hecho, puedes comunicarlo perfectamente a partir del quinto mes, porque tu empresa tendrá tiempo suficiente de preparar tu suplencia durante la baja maternal o para redistribuir tu trabajo. En cualquier caso te recomendamos que no esperes a que se note o a que otros lo digan por ti.

Así deberías comunicar tu embarazo

Aunque tengas una excelente comunicación con tus jefes y decidas que se enteren porque se lo cuentes tú en persona, es importante que quede constancia por escrito. Al no ser obligatorio informar de tu embarazo no hay una forma oficial de hacerlo, pero lo más recomendable es, tal y como te decimos, un escrito o correo electrónico con acuse de recibo que llegue el departamento de recursos humanos o a tus jefes (o a ambos). Y aunque esperamos que no sea necesario utilizarlo, es conveniente que guardes una copia del envío con el acuse de recibo. Todo esto no quita que, tal y como decimos, informes tú a la empresa de una manera más personal.