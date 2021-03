Sabemos que el yoga es una práctica llena de beneficios, con tantas variantes que no es difícil encontrar la que más se adapta a cada uno de nosotros, y que se puede practicar en cualquier momento de la vida, incluso desde bebés.Si ya descubriste el placer de practicar yoga durante el embarazo es muy posible que no quieras abandonarlo ahora que ha nacido tu bebé. La buena noticia es que, no solo puedes seguir haciendo yoga, sino que puedes practicarlo con tu bebé y beneficiarte de ello.