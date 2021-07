Una de ellas apunta a que se produce debido al estímulo de los melanocitos que se crean por medio de la placenta. Estos causan que la zona se oscurezca de forma más fácil, al igual que la de los pezones. También, existe otra creencia que afirma que la línea alba puede indicar cuál es el sexo del bebé . Así, si se extiende por encima del obligo dicen que puede ser niña y si no ocurre esto será niño.

Por tanto, la aparición de la línea alba no se podrá evitar y, además, estará totalmente prohibido utilizar una crema blanqueadora. Aunque eso sí, es recomendable que se utilice una crema protectora para evitar que se oscurezca la zona o que salgan manchas de forma permanente. Además, será muy importante la exposición directa al sol, especialmente en aquellas horas de mayor intensidad.

Puede tardar unos seis meses, aunque acaba desapareciendo. Si esto no ocurre, lo mejor será consultar a un dermatólogo para un tratamiento concreto y especializado. Por tanto, la línea alba no deberá preocuparte y será una de las fases del embarazo. Así, lo más normal será aceptar lo que sucede y que descanses y te cuides, tanto interior como exteriormente. Eso sí, debes tener claro que la línea alba no es algo perjudicial ni para el bebé ni para ti.