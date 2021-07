Esto se produce por un fallo de coordinación en todos los músculos que se activan a la hora de defecar. Es decir, cuando el pequeño tiene ganas de hacer caca, pero no sabe cómo relajar el esfínter anal para favorecer esa salida de heces. Cabe destacar que, de forma natural , el esfínter suele estar cerrado para evitar escapes involuntarios. Por eso, aprender a relajarlo es algo que aprendemos de forma natural, aunque habrá bebés que les cueste más que a otros.

Además, será muy importante no ponerse nerviosos y dejar que los pequeños aprendan solos. Si les ayudamos evitaremos que aprendan cómo gestionar sus músculos . Eso sí, será esencial saber diferenciar entre la disquecia y el estreñimiento . Este último es una dificultad para expulsar heces, ya que se han vuelto secas y duras. Pero la disquecia se produce por una inmadurez del cuerpo y, en este caso, las heces no serán duras, sino que suelen ser más bien líquidas.

Es importante saber que esta complicación no necesita ningún tratamiento, ya que se soluciona en cuanto el sistema excretor del pequeño ya está maduro. Además, no habrá ninguna necesidad de preocuparse ni alarmarse. Lo mejor será tener paciencia y estar tranquilo sabiendo que no se trata de una patología, pero sí un proceso totalmente natural.