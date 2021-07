Que el bebé coma tanto como necesita es una de nuestras principales preocupaciones como madres. Y esta preocupación puede aumentar sobre si estamos practicando la lactancia, ya que no es tan sencillo comprobar cuánto come el bebé al día de la misma manera que con un biberón.

La realidad es que los bebés necesitan comer varias veces al día, pero también lo es que duermen casi todo el tiempo , aunque lo hagan a intervalos. Por esta, razón es habitual preguntarse si es necesario despertarles en algún momento para que coman. Y en el caso de que sea así, cuál es la mejor manera de hacerlo para que no se sobresalten.

Un recién nacido puede dormir unas 17 horas diarias, aunque lo haga, como hemos dicho, a intervalos. Pero esto no impide, por norma general, que el bebé se despierte cuando tiene hambre o necesita que le cambien el pañal. Por lo que, en principio, si no existen alteraciones, no es necesario despertar al bebé para darle de comer, ya que lo hará él solo cuando lo necesite.