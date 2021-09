La cifra de parejas que se separan o divorcian cada año no deja de crecer, y en muchos casos estas parejas tienen hijos, lo que supone una complicación añadida que hay que gestionar de la mejor manera posible. Puede que, a pesar de prometerlo, las parejas no duren para siempre, pero es incuestionable que el amor y el cuidado de madres y padres debe ser eterno.

Cuando unos progenitores dejan de estar juntos se producen cambios importantes y significativos en la vida de ellos y de sus hijos. Pero la separación no debe producirse, bajo ningún concepto, de los hijos . No importan las condiciones en las que se produzca la separación, ni que los miembros de la pareja inicien nuevas relaciones o tengan nueva descendencia.

Es habitual en los niños pensar que han tenido algo que ver en la separación y que pueden ser responsables en parte de que sus padres no vayan a seguir juntos. Por eso, sin necesidad de que ellos manifiesten ese pensamiento, adelantaos y hacedles saber que ellos no han tenido nada que ver en la decisión que han tomado. Y repetidlo las veces que sea necesario: la ruptura de una pareja no tiene nada que ver con los hijos. Han de tener muy claro que el amor que sentís por ellos no corre ningún tipo de peligro, y que sigue siendo tan sólido y maravilloso como siempre.