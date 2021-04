Aunque a día de hoy no se trata de un síndrome aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sí se reconoce como una dinámica que se produce en algunas familias a causa de la separación o divorcio. También se reconoce que, en determinados casos, no son los progenitores lo que ejercen la alienación parental, sino personas del entorno cercano como una nueva pareja del progenitor, los abuelos, tíos, etc. En cualquier caso, lo habitual es que sea el padre o la madre el que influya de manera negativa en el menor.