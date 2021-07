Elena Tablada, atacada por su forma de comportarse con su hija: "La hablas como si tuviese una deficiencia mental"

Cada vez son más las famosas que evitan dar voz a los comentarios de los ‘ haters ’, aquellas personas que bajo un usuario anónimo se ocultan para insultar y atacar a través de las redes sociales. Muchos de los rostros más conocidos coinciden en que, desde que son madres, la gente opina más y cree saber más sobre la educación o la forma en que tratan a sus hijos. Y algo así es lo que le ha pasado a Elena Tablada . A pesar de que la diseñadora evita entrar en polémicas y no contestar a los ataques que recibe, no ha podido evitar salir en su defensa con el último mensaje.

Una usuaria, bajo un perfil anónimo, ha criticado a la ex de David Bisbal por la forma en que habla a su hija Camila, que tiene un año y medio. “¿Por qué hablas a la niña como si tuviera una deficiencia mental?”, le preguntaba, haciendo referencia, de malas maneras, a la forma en que Elena Tablada habla a la mejor. “No se te entiende nada. No lo digo con maldad, solo pregunto y deseo que no le pase nada malo. Yo entiendo que a los bebés se les hable con cariñitos, pero lo tuyo no es normal. Parece que llegó enfermita la pobre”, le escribían a través de las redes sociales.