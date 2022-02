Hace casi ya dos años que Elena Tablada dio a luz a Camila , fruto de su relación con Javier Ungría y su segunda hija tras el nacimiento de Ella Bisbal en 2010. Y desde entonces, ha narrado en sus redes no solo las primeras andanzas de la pequeña y cuánto ha crecido en este tiempo, sino también cómo se está recuperando su cuerpo tras el parto , que tuvo que realizarse mediante cesárea. Tablada ha sido muy clara sobre los problemas que ha experimentado a la hora de volver a su físico habitual, confesando en mas de una ocasión que las mejorías están siendo más lentas de lo que pensaba. Recientemente ha hablado de las manchas que tiene en el escote , que han causado gran impacto entre sus seguidores.

Tablada se ha grabado desde el coche, con la chaqueta abierta mostrando parte de su escote. En dicha zona se aprecian varias manchas y diferencias de pigmentación en la piel . "Sé que causó bastante impacto, como me causa a mí cada vez que lo veo, es un horror ", ha comenzado. Por lo que ha relatado, podría tratarse de alguna modificación fisiológica, como son el cloasma o el melasma , habituales durante el embarazo, y relacionadas con el aumento de las hormonas femeninas durante dicha etapa.

La exposición solar es un factor que puede precipitar su aparición, por lo que Elena ha aclarado que, en su caso, no tiene que ver con el hecho de tomar el sol sin protección. "Odio tomar el sol, soy de esas personas que pierden cuando están morenas", se ha sincerado, apuntando directamente al embarazo como causa .

En su alegato veraniego, Tablada confesaba que, pese a abrazar cada transformación de su físico con todas sus fuerzas, esta postura de aceptación no implica que se desatienda a nivel corporal. "No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo". Y esta actitud es la que mantiene con respecto a dichas manchas: la diseñadora ha anunciado a sus más de 200 mil seguidores que se someterá a un tratamiento para corregir estas imperfecciones que tiene por la zona del escote y el pecho, y que se extiende también, aunque en menor medida, a su rostro.