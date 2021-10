Elena Tablada pide ayuda tras no recuperar su cuerpo posparto: "Se niega a volver en sí"

Elena Tablada dio a luz a su primera hija en común con Javier Ungría hace exactamente un año y medio. A lo largo de estos meses, la diseñadora, encantada con esta nueva etapa, se ha encargado de visibilizar la realidad posparto y ha reconocido, en primera persona, que su recuperación física está siendo más lenta de lo que deseaba . “¡Los años no pasan en balde!”, asumía en una de sus primeras entrevistas tras conocer a la pequeña. Camila llegaba a sus vidas once años después que Ella, fruto de su relación con David Bisbal, con quien ha enterrado el hacha de guerra tras una etapa cargada de conflictos judiciales:

Con el paso del tiempo, pese a su inconformidad, la influencer ha aprendido a abrazar su nueva figura: “He aprendido a aceptar mi cuerpo tal y como es, con mis cicatrices, mis manchas, mis kilos de más, mis imperfecciones, mi piel estirada y todo lo que me hace ser quien soy a día de hoy”, se abría en canal hace un par de meses. Palabras que quiso matizar, pues frecuentemente se graba practicando ejercicio, siguiendo una dieta o asistiendo a centros estéticos para someterse a tratamientos corporales: “No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas pues es parte de mi crecimiento”.