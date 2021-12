La actriz Esther Acebo, ¡embarazada!

Las alfombras rojas no solo están para posar. También para dar buenas noticias que no necesitan de palabras para darse por confirmadas. Y esto es precisamente lo que sucedió este martes 30 de noviembre en la gran premier en el Palacio de Vistalegre de Madrid de la última temporada de 'La Casa de Papel'. En el photocall, con centenares de medios inmortalizándola, la actriz Esther Acebo hizo oficial su embarazo dejando visible su avanzada tripa premamá. A sus 38 años, la intérprete descubrió lo que implica la fama al fichar por esta serie para dar vida a Estocolmo, la rehén que pasó a formar parte de la banda más famosa de la pequeña pantalla. Un golpe de éxito que, por el momento, ha logrado que no tenga consecuencias en su vida personal.