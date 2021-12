"Donde la vida comienza y el amor nunca termina". Así define Georgina Rodríguez el hogar y la familia que ha formado junto a Cristiano Ronaldo . La pareja, que está esperando mellizos , convertirán su familia en aún más numerosa. Aún no han desvelado los nombres que han elegido para los bebés, pero sí sabemos el sexo y hemos podido ver por primera vez la tripa premamá de la modelo.

Hace unos días, en una entrevista para la revista Cosmopolitan, Geo explicaba que está llevando "fenomenal" el embarazo y que los niños se han tomado "muy bien la noticia" de tener dos hermanos más. "Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría", desveló en el medio citado anteriormente.