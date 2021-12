En cuanto a esta etapa de embarazo doble, Georgina se encuentra muy positiva y está tratando de cuidarse mucho. Tal y como ha desvelado, come cada vez menos azucar e intenta beber más agua. "Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría", ha desvelado.