Martín , el hijo de María Pombo y Pablo Castellano , está a punto de cumplir su primer año de vida . En las navidades de 2020, la influencer y el empresario se convirtieron en padres por primera vez y, a lo largo de este año, el matrimonio nos ha ido mostrado lo mucho que ha crecido el pequeño de la casa. La dueña de Tipi Tent y Name The Brand siempre ha dicho que en un futuro querrá quedarse embarazada de nuevo - tal y como puedes escuchar en este vídeo -, pero se ha visto obligada a aclararlo antes de tiempo tras leer las preguntas de sus fans sobre si está esperando actualmente otro bebé.

Martín llegó casi por sorpresa. En una revisión, los médicos decidieron inducir al parto en la semana 39+1 porque el bebé "estaba creciendo muy poco". "Por supuesto, esa noche no dormí de los nervios. Lo que no sabía es que me esperaba el mejor día de mi vida", dijo poco después de dar a luz en una charla sincera con sus seguidores. La influencer definió el parto como "lo más bestia" que ha vivido en su vida y no dudaría en repetirlo.