"Me ingresaron con neumonía, tenía 40 de fiebre y estuve medio delirando, muy grave. No podía respirar, me vino una ambulancia a recoger", contó a la revista, donde alegó que esta experiencia que por desgracia no pasó de manera leve fue "peor que el cáncer", "un tumor de 6x8 en el estómago" que se llevó parte de su colon y que le dejó una "cornada de la tripilla" en 2018, cuando estaba inmersa en un tratamiento de fertilización que paralizó y retrasó esta maternidad que en cuestión de semanas será una realidad.