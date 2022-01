Marisa Jara: "Durante mi embarazo me ingresaron por la covid-19, lo pasé peor que con el cáncer"

Marisa Jara se encuentra en la recta final de su embarazo . Un sueño que está a punto de cumplir tras un larguísimo proceso que casi se vio truncado cuando le detectaron un mioma en el útero en pleno tratamiento de fecundación in vitro. La modelo siempre había expresado su frustración por no lograr convertirse en madre . Y ahora que está a punto de hacerse realidad, ha querido narrar en una entrevista para la revista Lecturas cómo ha vivido estos últimos meses en los que el coronavirus le hizo pensar que podría perder al bebé que está esperando.

En los primeros dos meses de gestación, cuando aún no podía hacer partícipe a su entorno (y al mundo) de la feliz noticia por el riesgo que conllevaba un embarazo tan ansiado como el suyo, Jara dio positivo en covid-19 . Tanto ella como su pareja, Miguel Almansa , estaban "cagaditos" por las consecuencias que el virus podría acarrear en su embarazo. Y por desgracia no lo atravesó de manera leve.

"Me ingresaron con neumonía, tenía 40 de fiebre y estuve medio delirando, muy grave. No podía respirar, me vino una ambulancia a recoger", ha recordado al hablar de los quince días que estuvo hospitalizada, con oxígeno, para controlar su delicado estado de salud. "¡Tenía unos dolores de cabeza que me moría! ¡A las 3 de la mañana llamaba a la enfermera a gritos!", ha confesado.