La modelo curvy, que ha superado un cáncer de estómago y 19 operaciones por la endometriosis que sufre, llevaba muchos años intentando formar su propia familia junto a su novio, Miguel Almansa. “Hoy podemos sentir el latido de nuestro bebé”, explicaba emocionada. La modelo confesaba que había sido “duro” no poder desvelarlo antes, ya que sus fans le han acompañado en su tratamiento de fertilidad y han compartido su ilusión por ser madre. “Los profesionales me aconsejaron esperar a los tres meses para no crearme falsas ilusiones”, se justificaba. “Os imagino leyendo este post con una gran sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!”, exclamaba feliz.