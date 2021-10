Aunque Marisa anunciase su embarazo de manera reciente, lo cierto es que los rumores llevaban circulando desde hacía tiempo. La modelo los desmintió muy enfadada y, hasta que no superó los tres meses de gestación y se aseguró de que todo estaba en orden no quiso hacer pública la noticia. "Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso. Ha sido duro no poder compartirlo con vosotros", decía en aquel momento.