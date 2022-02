La frase que acompaña a esta publicación a la que ya han dado like más de doce millones de personas ("How the gang pulled up to black history month") suponen las primeras palabras de la artista sobre su embarazo. Pero si queremos saber cómo se encuentra y en qué momento vital se encuentra, es mejor irnos a su entorno, que esta semana habló con medios como People para contar que Rihanna está "encantada" con convertirse en madre.