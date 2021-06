Georgina Rodríguez, emocionada al escuchar a su hija Alana cantar: "Noche de concierto e ilusión"

En la última de ellas, tal y como puedes ver en el vídeo, Alana, vestida de Frozen, interpreta con sentimiento ‘Let it go’, la canción que representa a esta película de animación infantil. “Noches de concierto e ilusión”, escribía la modelo, que no ha podido evitar la emoción y las risas al ver a su hija convertida en una auténtica cantante. “El amor de su tía”, respondía Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo. Adriana Abenia, Rachel Valdés y Paula Echevarría han sido algunos de los rostros conocidos que no han podido evitar comentar la publicación.