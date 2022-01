El 2022 se presenta lleno de cambios para Georgina Rodríguez . La pareja de Cristiano Ronaldo está a la espera de dos acontecimientos que harán que su vida no vuelva a ser igual. El primero, y más inminente, el estreno de su reality 'Soy Georgina' en la plataforma Netflix. El segundo, y más importante, el nacimiento de sus gemelos.

¡La feliz pareja espera un niño y una niña! La modelo se siente "bendecida" por esta preciosa etapa que está viviendo, y muy ilusionada por cumplir un sueño para ella, el de ampliar su familia numerosa. Georgina Rodríguez se está cuidando mucho durante el doble embarazo: "me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría", contó.