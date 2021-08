Irene Montero no suele compartir imágenes de su vida privada en redes sociales. A la Ministra de Igualdad le gusta mantener su privacidad e intimidad separadas de su vida pública, aunque de vez en cuando se permite ciertas licencias y sorprende abriendo su álbum de fotos más íntimo y personal . En la semana de la lactancia materna , la ministra de Podemos ha utilizado una vez más las plataformas sociales como altavoz reivindicativo y ha compartido algunas fotografías que jamás pensamos que veríamos.

A lo largo de los tres últimos años, Irene Montero ha tratado de alimentar a sus hijos dándoles el pecho, pero también utilizando métodos combinados. Montero reconoce que ha sido un camino difícil donde no ha dejado de aprender y ha lanzado un contundente mensaje con el que defiende la libertad de que los padres críen a sus hijos de la forma que mejor consideren y se adapte a su situación particular.

"Leo y Manuel nacieron con 25 semanas y pasé esos primeros meses sacándome leche cada tres horas, conservándola, midiendo las cantidades, donando lo que podía al banco de leche del hospital. Me encontré con otras madres cada día haciendo ese mismo proceso. El camino hasta hoy ha sido posible gracias a la sanidad pública y particularmente al equipo de neonatología del Gregorio Marañón coordinado por Manuel Sánchez Luna", apunta contando las dificultades que tuvo tras estrenar maternidad.



"Cuando vinimos a casa tuve dificultades para mantener la lactancia gemelar. Pasé por unas semanas de lactancia mixta hasta que pasamos al biberón. Un año después nació Aitana, con la que he compartido dos años de lactancia materna que aún continúan", continúa. "En estos tres años he vivido de la mano de mi pareja, mi familia y muchas amigas que también crían a sus hijos e hijas como mejor saben, pueden y deciden, algunas dando el pecho, otras con lactancia mixta y otras con leche de fórmula", añade.