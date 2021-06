Seguro que ya has vivido en alguna ocasión que tu hijo abandone en cuestión de minutos un juguete impresionante que le acabas de regalar. Lo más posible es que un primer momento le haya hecho mucha ilusión descubrirlo, pero es posible que poco después haya comprobado que no le ofrece posibilidades de juego.

Un Sistema Solar en 3D

Plastilina de diferentes colores

La plastilina es uno de los mejores ejemplos de que menos es mas a la hora de pensar en juguetes para niños, y que hay algunos clásicos que no han perdido nada de su valor. No hay niño que no disfrute jugando con plastilina, ya que les permite dar rienda suelta a su creatividad e imaginación.