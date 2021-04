Cuando los niños van creciendo van relacionándose con más personas y conformando su grupo de amigos. Los padres esperarán que sus hijos sean capaces de integrarse en distintos grupos de su misma edad, aproximadamente, ya sea en el colegio o en las clases extraescolares y que hagan amigos; pero puede suceder lo contrario, que los pequeños tengan dificultades para conformar esos grupos de amistad . Esto será una preocupación para los progenitores que no entenderán por qué su hijo no llega a relacionarse e intentarán ponerle remedio.

Y es que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, por lo que no tener amigos durante la infancia o tener dificultades para relacionarse puede provocar diversos daños emocionales en los niños como puede ser la sensación de rechazo, sentimiento de soledad, deterioro del proceso de madurez, problemas familiares, depresión o un estado de ánimo depresivo, mientras que disfrutar de un buen círculo de amistad puede hacer que se tenga un mayor equilibrio emocional y, además, favorece su desarrollo personal, así como manejar el estrés y mejorar la autoestima.

Las razones por las que podrá no tener amigos

En el momento en el que te das cuenta que tu hijo no se relaciona con nadie puede ser que comiencen las preguntas en casa. Existen distintas razones por las que un niño no tiene amigos , como puede ser el acoso escolar , un acoso físico y/o psicológico al que el niño se ve sometido por otros compañeros, lo que provoca que se sienta rechazado y desarrolle un miedo o una inseguridad para entablar amistades con otras personas ajenas al acoso.

Otra de las razones por las que el niño puede no llegar a relacionarse podría ser la falta de habilidades sociales. Esto jugará una mala pasada a la hora de relacionarse con los demás y más si siente cierta timidez o vergüenza o tiene falta de empatía o sensibilidad. La timidez hará que los pequeños sean incapaces o tengan más dificultades para entablar conversaciones, para afrontar nuevas situaciones o para relacionarse con los demás. En el caso de no tener mucha empatía, no será capaz de sentir compasión o piedad por los demás.