Lolita Flores pide trabajo para su hija Elena Furiase: "Se tuvo que morir mi madre para que yo triunfara"

La hija de Lola Flores ha contado que en el terreno personal, Elena está "deseando quedarse embarazada" otra vez . En su familia da igual lo que venga, no tienen preferencia por el sexo, solo les importa que llegue sano y sea el mejor compañero o compañera para el pequeño Noah, el único nieto de Lolita. Pero en el terreno profesional, la actriz ha querido remarcar el galardón que ha recibido y que tanto se ha ganado su hija.

La hija de Lola Flores ha querido remarcar y que la gente se de cuenta de lo que supone ganar un premio a Mejor Actriz. "Yo quiero ver a mi hija triunfar. Que no le pase como a mí, que se tuvo que morir mi madre para que yo triunfara" , ha recordado.

Lolita Flores ha asegurado que aquello es "una espina" que sigue teniendo clavada y no quiere que sus hijos pasen también por algo parecido. "Mi madre se tuvo que morir para que la gente volviera los ojos para mí. Que se den cuenta quién son mis hijos, que yo no tengo nada que ver. Yo los parí. Mi madre y mi padre dejaron luz para todos ellos", ha querido remarcar ante las cámaras de Europa Press para que sus hijos tengan trabajo por sus propios logros y no por el apellido Flores.