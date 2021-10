Muy discreta en todo lo referido a su vida privada, contadas son las ocasiones en las que ha hablado públicamente o compartido contenido sobre su niño, del que no puede hablar sin que su voz se quebre: “Me pongo a llorar incluso, es emocionante”, explicaba a Europa Press durante la entrega de premios ‘Who’s On The Next’, aclarando entre risas que el motivo de que sus ojos se inundaran de lágrimas se debía a que aún tenía “la hormona loca”.