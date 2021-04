"Lo demás no importa", le ha contestado su amiga Elena Tablada , que el pasado año también afrontó una segunda maternidad tiempo después de tener a Ella, fruto de su relación con Bisbal. Chenoa, Isabel Jiménez, Sandra Barneda, Toñi Moreno, Toni Acosta, Poty Castillo, Mar Flores, Marta Hazas o Paloma Cuevas son solo algunos de los muchísimos rostros vip que han reaccionado con corazones y mensajes de amor a esta expresión de "felicidad absoluta" que ha compartido Echevarría en sus redes.

Así ha visibilizado las secuelas físicas del parto en su Instagram

Una forma de reivindicar las secuelas físicas de la maternidad por la que Paula Echevarría tuvo que dar alguna que otra explicación. "Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el posparto de Daniella), pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real", dejó claro, adelantándose a las críticas que suele recibir cada vez que se moja en un tema de esta índole. "Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor", visibilizó.