La lactancia materna no será un camino fácil de recorrer. Por eso, puede ser que en los primeros días te encuentres con algunas piedras en el camino. Dar el pecho será una habilidad que habrá que aprender y, por eso, se necesitará cierto tiempo y práctica para que amamantar se convierta en algo instintivo. Así, solucionar los problemas será algo indispensable para que la lactancia materna no se convierta en una auténtica pesadilla. Normalmente, los inconvenientes que pueden surgir en esos primeros meses de lactancia serán comunes a otras muchas madres, por lo que no deberás preocuparte.

Bultos en el pecho

Otra opción será la de extraer leche del pecho afectado después de las tomas para garantizar un vaciado adecuado del pecho y para ayudar a eliminar la obstrucción. Esto permitirá que el conducto vuelva a funcionar correctamente. Eso sí, si observas que la zona no mejora, lo mejor será acudir a un especialista para que te dé las pautas adecuadas para poder atajar este problema. Además, podrá ser que el bulto no esté relacionado con la lactancia.

Mastitis

Y no solamente eso. También se podrá utilizar una compresa fría tras las tomas para reducir la inflamación . Otro sentimiento que podrá inundar a las madres, durante la lactancia, será el de cansancio. Esto será algo muy común, ya que dormir probablemente sea lo que menos hagas en tu día a día. Por eso, será muy importante cuidarse y habrá que descansar todo lo que se pueda, comer sano y de forma regular y beber mucha agua. Además, será muy importante que te tumbes para dar el pecho y no te saltes ninguna toma.

No producir la suficiente leche

Podrá ser que pienses que no produces la suficiente leche. Lo cierto es que esto será más común cuando pases por picos de crecimiento, que son más habituales durante las tres o las cuatro semanas. Así, te preocupará que haya aumentado el número de tomas y que pienses que esto se debe a que no produces suficiente leche. Para saberlo habrá que comprobar que sigues generando el número habitual de pañales mojados y sucios. Además, hasta que el especialista no lo determine, no habrá que complementar la alimentación del pequeño con leche de fórmula ni tampoco habrá que proveerse de un calendario de tomas.