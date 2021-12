La fiebre de los Superthings no deja de crecer, y se han convertido en los muñecos inseparables de muchos niños, sobre todo a la hora del recreo o al salir del cole. Para poder seguir jugando con sus muñecos preferidos en casa, la Superthings S - Training Tower es todo lo que necesitan. Y lo saben. Precio: 50€



Tras el éxito del peluche de Baby Yoda, la versión The Child de Animatronic Edition es la nueva preferida de los pequeños. Solo con tocarle la cabeza se activan los efectos sonoros basados en la serie The Mandalorian de Disney, de emoción, felicidad, sueño, murmullos… Mueve la cabeza, las orejas y los ojos, y levanta el brazo suspirando como si estuviera usando La Fuerza. Incluye una figura, una túnica suave Premium de The Mandalorian y un colgante desmontable para el cuello. Precio: 52,99 €