La experiencia de Sara Carbonero con la maternidad

“A lo mejor no nos atrevemos a verbalizarlo como tú. Es un acto de valentía”, le ha manifestado a la que fue presentadora de ‘Viva la vida’ en esta charla al valorar el favor que ha hecho q muchas mujeres al contar la cara B de su realidad. Las inseguridades, los miedos y el regalo que da ser madre han estado muy presentes en este debate a dos donde, además, Sara Carbonero ha querido aportar un detalle que no había contado hasta ahora .

“Esto nunca lo he hablado. Yo hice un mixto de pecho y biberón porque se quedaban con hambre. Lloraban y no había manera”, ha desvelado al hablar de los juicios a los que se enfrentan muchas mujeres por su forma de actuar tras dar a luz. La conclusión que ha sacado tras el nacimiento de Lucas y Martín es que “en el tema maternidad, como en casi todo en la vida, lo hacemos como podemos, no hay libro de instrucciones”.