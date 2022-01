Sara Sálamo: "Cuando fui madre me enfadé porque en clase nadie me enseñó a usar las tetas"

Una secuela posparto que se sumaba al “chute hormonal que tienes que estás totalmente desquiciada, o yo por lo menos lo estaba”. Sálamo reconoce que en esa época la rabia invadió su cuerpo porque se dio cuenta de que no estaba formada en el tema. “Estaba muy enfadada con que nadie me hubiese contado eso y con haber estado en clase millones de años y me explicaran cómo funciona el intestino y no me enseñaran a usar las tetas, por ejemplo, porque para dar de mamar hay posturas con nombre o que tienes que vaciar los cuatro cuadrantes para que no te de una mastitis y no te suba fiebre”, no ocultaba su indignación.